Rua Leonardo Commar: obra antienchente avança no bairro Pozzobon

A obra conta com investimento de R$ 2.050.420,07, sendo que R$ 1,5 milhão são referentes ao convênio com o Governo do Estado

A Prefeitura de Votuporanga segue em andamento com a importante obra antienchente da Rua Leonardo Commar, região norte da cidade. Devido ao avanço dos trabalhos, a rua segue interditada e também parte da Av. Paulino das Neves, a partir da Rua Nassif Miguel.

A orientação para os motoristas que trafegam pela Av. Paulino das Neves sentido centro/bairro é utilizar vias alternativas como as Ruas Francisco Venâncio Silveira, Dr. João Eugênio Barbosa e Sebastião Cecchini para acessar a Av. Emílio Arroyo Hernandes. As interdições seguem conforme o andamento da obra.

Obra

A obra teve início pelo ponto mais baixo, localizado em área próxima ao Córrego Olaria, e seguirá para o ponto mais alto, passando pela rua até chegar ao cruzamento com a Av. Prefeito Mario Pozzobon.

Serão 675 metros de extensão de tubulações com capacidade de vazão de 8.720 litros de água por segundo que beneficiarão uma área de mais de 230 mil metros quadrados da microbacia do Córrego Olaria. A obra conta com investimento de R$ 2.050.420,07, sendo que R$ 1,5 milhão são referentes ao convênio com o Governo do Estado, com apoio do deputado federal Fausto Pinato.

A obra também é uma das etapas do grande projeto de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, que conta com recursos também dos deputados Carlão Pignatari e Geninho Zuliani.

“Com essa obra resolveremos os problemas de alagamento que eram registrados no cruzamento da Leonardo Commar com a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo ao posto de combustível. É mais uma das inúmeras obras de galerias que estamos executando pela cidade”, disse o prefeito Jorge Seba.