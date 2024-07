BRASIL: prefeito diz que filho com autismo é ‘infelicidade’ para pais

Dr. Verissinho (Republicanos), prefeito de Pombal (PB), afirmou que pais de filhos com autismo sofrem uma “infelicidade”. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em que falava sobre o aumento de contratações no município.

“As pessoas que têm a infelicidade de terem filho com transtorno procuram as escola do município, os neuropediatras de Sousa estão orientando os pais e mães de Pombal para procurarem a escola do município porque tem cuidador, tem psicopedagogo”, afirmou o prefeito.

Segundo Dr. Verissinho, muitos pais estavam tirando seus “filhos com transtorno” de escolas particulares para unidades de ensino do município.

A declaração foi repudiada pelo Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB), que classificou a fala como “profundamente ofensiva e capacitista”. “Demonstra um total desconhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, diz a entidade.