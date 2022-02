SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MACEDÔNIA ABRE A FASE PÚBLICA DO WORKSHOP ‘O DESPERTAR DE UM NOVO SER’

Projeto foi desenvolvido pela master practitioner Nayara Canato em parceria com a Fecomerciários (Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo)

A Secretaria de Educação de Macedônia iniciou hoje, 31, o Workshop Evoluir “O Despertar de um Novo Ser” para os professores da rede municipal. Serão cinco encontros que têm como objetivo, capacitar por meio de ferramentas de Desenvolvimento Pessoal, na PNL (Programação Neurolinguística), um melhor gerenciamento sobre emoções na vida profissional, pessoal e dentro da sala de aula com os alunos.

A PNL é uma metodologia que estuda o aprendizado comportamental: como o cérebro percebe, codifica, organiza e armazena as informações. Esse processo define as relações da pessoa com o meio no qual convive, como age ou reage, como experimenta, como a pessoa influencia o mundo ao seu redor e como é influenciado por ele, positiva ou negativamente. Com este estudo é possível mudar e criar conexões para melhores resultados.

O projeto desenvolvido pela Master Practitioner, Nayara Canato, em parceria com a Fecomerciários, já foi realizado para comerciários e hoje iniciado no Sistema Público. Para a Nayara Canato, é de extrema importância o olhar sistêmico do gestor de um município que tem a preocupação de cuidar não só da cidade, mas também do bem-estar de seus munícipes. Ela explica: “Meu objetivo é levar para a população, servidores e profissionais da cidade um autoconhecimento por meio de ferramentas que podem mudar a vida dela. Através da política podemos fazer esse trabalho, porque eu acredito nela. Se cuidarmos das pessoas, das suas emoções, dos bloqueios e traumas, podemos salvar muitas que cometem suicídios, estão nas drogas, têm problemas nos seus relacionamentos ou que maltratam os animais”.

Conforme a secretária da Educação, Sônia Maria de Freitas Martins, o objetivo é capacitar os professores para mais um ano letivo com novos olhares, melhorando a qualidade de ensino com as ferramentas da PNL. “Diante do momento que vivemos e ainda estamos passando da Pandemia, acredito que será uma oportunidade para cuidar do emocional dos nossos professores que tem a responsabilidade de educar, ensinar e inspirar nossos alunos. Será de grande proveito na vida profissional quanto na sua vida pessoal”, diz a secretária.

O prefeito Reginaldo Marcomini afirma que o propósito é melhorar a qualidade de vida dos servidores municipais. “É importante que o servidor perceba suas limitações e seus desafios, potencializando assim seus pontos fortes para que, a partir daí, possa construir uma nova perspectiva fazendo a diferença na vida de outra pessoa também. Com a política, isso é possível e, desse modo, ajudar melhorar o mundo”.

Já o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e Deputado Federal (PL/SP), Luiz Carlos Motta, destaca a importância da qualificação profissional. “Como gestor de uma instituição e parlamentar tenho a preocupação de cuidar das pessoas. Pela política podemos transformar pessoas em grandes profissionais, ótimos pais de família; enfim, se tornarem melhores a cada dia. Acredito na mudança do ser humano. Creio que ele sempre pode muito mais e pronto para construir um mundo melhor”.