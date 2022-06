Prefeitura inicia entrega de cestas verdes com alimentos da agricultura familiar

Nesta primeira etapa foram entregues 550 cestas; mais de 3,8 mil serão distribuídas até o final de agosto

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico entregou, nesta terça-feira (7/6), 550 “cestas verdes” contendo alimentos da agricultura familiar. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), realizado em parceria entre Governo Federal, Estadual e Prefeitura de Votuporanga.

As cestas serão distribuídas às entidades assistenciais inscritas, que terão a responsabilidade de repassar às famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único, mediante assinatura de um termo individual de recebimento.

A entrega ocorreu no Banco de Alimentos e contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; da secretária de Assistência Social, Meire Azevedo; do vereador Thiago Gualberto, que representou a Câmara Municipal, e de representantes das entidades.

Ao todo, serão 3.846 cestas entregues em sete etapas, até o final do mês de agosto. Os produtores entregarão os produtos no Banco de Alimentos, onde um técnico da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, irá auferir a qualidade das frutas, verduras e legumes que, posteriormente, serão separados, embalados e entregues.

“Essa ação é importante porque contribui com o escoamento da produção agrícola dos nossos agricultores e leva alimentos saudáveis e de qualidade para famílias em vulnerabilidade”, explicou o secretário Rodrigo Beleza.

A CATI foi a responsável pelo cadastro dos produtores rurais do município, que receberão os valores diretamente em conta bancária, sem qualquer intermediação com o Poder Público.

“Desde o começo desta Gestão vejo que o cuidado com as pessoas tem sido prioridade nas ações do governo. Isso nos alegra. Sabemos que uma alimentação com vegetais é essencial para termos uma boa saúde”, disse o vereador Thiago Gualberto.

A primeira-dama Rose Seba ressaltou a importância das entidades nessa ação. “Agradecemos, mais uma vez, a parceria com todas as entidades que sempre nos apoiam com ações sociais voltadas às famílias mais necessitadas da nossa cidade”.

O prefeito Jorge Seba destacou a importância do papel do Governo nesse intermédio. “Nosso principal foco é desenvolver ações para ajudar as pessoas. Esse programa tem um caráter econômico e social de fundamental importância, porque ajuda aqueles agricultores na venda de seus produtos, depois de um ano tão complicado com crise hídrica, e também leva alimentos para as casas de famílias que não têm condições para comprar. Isso nos enche de alegria e nos motiva a seguir em frente”.

O PAA consiste na compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.