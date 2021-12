O astrônomo Paulo César registrou a passagem do cometa A1 Leonard nos céus de Jales neste domingo, 19 de dezembro.

Os registros foram feitos as 20h17.

meufoconews

O C/2021 A1 (Leonard) ou Cometa Leonard é um cometa com uma trajetória hiperbólica, descoberto por Gregory J. Leonard do Observatório do Monte Lemmon em 3 de janeiro de 2021. É o primeiro cometa descoberto em 2021 e tem uma órbita retrógrada de 80.000 anos.