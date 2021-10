À Tv Tem, a família relatou que James é usuário de drogas e já havia desaparecido anteriormente, porém, sozinho.

ENCONTRADOS:

Fim do mistério: Policiais militares de Parisi localizaram por volta das 11 horas, desta terça-feira, dia 26, o pai e filho moradores de São José do Rio Preto que estavam desaparecidos desde o último sábado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o pai carregava o filho no colo na vicinal “Angelo Comar”, que liga Votuporanga a Parisi, quando policiais tiveram o conhecimento do boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas e avistaram eles próximo ao veículo do homem, que tinha acabado combustível.

James Cristiano Rodrigues e o filho saíram de carro para ir ao supermercado, no sábado (23), e não voltaram mais para casa em Rio Preto. Nesta manha, em Parisi, o homem estava pedindo ajuda em razão do seu veículo ter acabado combustível. Ainda não se sabe as causas do homem ter desaparecido e levado o seu filho junto.

Neste momento, (12h30), a Polícia Militar está apresentando pai e filho no Distrito Policial de Parisi e os familiares de James já foram comunicados e estão a caminho da vizinha cidade.

Pai e filho estão bem de saúde e serão levados novamente para sua casa em Rio Preto.

Votunews