Celebrando o Dia das Crianças, também foram entregues 150 livros para as crianças da Associação Beneficente Caminhos de Damasco

Com muita alegria, as crianças atendidas pela Associação Beneficente Caminhos de Damasco (ABCD) receberam os brinquedos e livros arrecadados pelo curso de Direito da Unifev, em celebração ao Dia das Crianças. A entrega dos presentes ocorreu na tarde de sexta-feira (11/10), na sede da entidade.

A campanha solidária, segundo o coordenador da graduação, Prof. Esp. Fernando Celso Gardesani Guastini, arrecadou 300 brinquedos e 150 livros, montados em kits para as crianças. O objetivo foi fortalecer o vínculo entre os universitários e a comunidade, promovendo a solidariedade. “Os alunos de Direito, com o apoio de outros cursos, realizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos e livros, levando alegria e carinho a muitas crianças. Essa iniciativa reforça o compromisso da Unifev com a responsabilidade social”, ressaltou.

A assistente social da ABCD, Regiane Nogueira Secafem, expressou sua gratidão aos envolvidos e destacou a relevância do gesto. “Não tem como mensurar a importância que ações como essa trazem para nossas crianças e adolescentes. Isso aquece nosso coração e traz alegria e sorrisos para eles. São momentos assim que nos fazem repensar os valores da vida e nos lembra do que realmente importa, que é proteger essas crianças e fazer com que elas escrevam suas próprias histórias”.

Para finalizar, Regiane destacou que a entidade recebe com grande entusiasmo a colaboração de todos aqueles que desejam contribuir para os trabalhos desenvolvidos. ““Nossa sede fica na Rua Benedito Pereira, 1874, no Bairro da Estação e quem deseja conhecer nosso trabalho pode acessar também as nossas redes sociais, onde constam nossos contatos, para agendar uma visita e contribuir conosco”