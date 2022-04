Saev finaliza instalação da nova bomba do poço Oeste e Sistema já opera normalmente

A Saev Ambiental concluiu no último sábado (2/4), o processo de instalação do novo conjunto motobomba do poço profundo Oeste, e desde então, o Sistema voltou a operar normalmente. A profundidade da bomba, localizada a mais de 200 metros da superfície, e a grande logística de maquinários e equipamentos específicos demandados, estenderam o período de execução do Sistema, que durou 29 dias.

A substituição da bomba foi necessária após uma pane elétrica no início de março. Imediatamente, as equipes da Autarquia se mobilizaram, e manobras de setorização dos sistemas foram feitas para reduzir os impactos causados pela intermitência na distribuição, e pela baixa pressão da água em horários de maior consumo. Além disso, dois geradores foram instalados na tentativa de suprir a necessidade de energia do Sistema.

“Foram dias muito difíceis para os moradores da região Oeste de Votuporanga. Atentos a isso, nossas equipes não mediram esforços para resolver o problema o mais rápido possível. Naquele período adquirimos um novo conjunto motobomba em caráter emergencial, e terceirizamos serviços, para dar mais agilidade no processo de instalação da nova bomba”, explica o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Até o final deste ano a Autarquia irá investir mais de R$ 5 milhões em obras de melhorias na distribuição de água no Sistema Oeste. A região atende aproximadamente uma população de 20 mil habitantes.

Poço Profundo Sistema Oeste

A capacidade de captação do poço profundo é de 500 mil litros por hora. O sistema é composto por um reservatório semienterrado com capacidade de armazenamento de 2 milhões de litros e um reservatório elevado com capacidade de 300 mil litros. A profundidade da perfuração do poço profundo Oeste é de 1.504 metros.

Os bairros atendidos pelo Sistema Oeste são Jardim Monte Verde, Noroeste, 5º Distrito Industrial, Belo Horizonte I e II, Anna Munhoz Alvares (vida Nova II), Parque Vida Nova Votuporanga III, Ferrarez, Jardim de Bortole, Carobeiras, Moriá, Boa Vista I e II, Distrito Industrial II e III.