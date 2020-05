De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a obra foi orçada em R$ 495.837,94, porém na licitação o valor foi reduzido em cerca de 17,5%, totalizando R$ 408.704,12 de investimento. Com 100% de recurso oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, conquistado pelo Deputado Carlão Pignatari, a obra teve início na Avenida Nasser Marão e terminará após o cruzamento com a Rua Nassif Miguel, totalizando cerca de 3.200 m² de área construída.

No cruzamento com a Avenida Nasser Marão serão instalados semáforos para a organização do fluxo de veículos, devido ao intenso movimento no cruzamento. Na última semana foi realizada licitação para aquisição dos dispositivos.