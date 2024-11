Neoenergia Elektro intensifica o número de equipes e alerta para os cuidados com pontos de alagamento no estado de São Paulo

Alerta emitido pela Defesa Civil Estadual aponta que níveis acumulados de chuva podem variar entre altos e muito altos

O estado de São Paulo deve registrar fortes chuvas em todas as regiões entre o final da tarde desta quinta-feira (7) e a sexta-feira (8). O alerta foi emitido pela Defesa Civil Estadual. Os níveis acumulados de chuva podem variar entre altos e muito altos.

As chuvas poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Este alerta é devido à passagem de uma frente fria pelo Sudeste.

Para minimizar os efeitos das chuvas previstas, a distribuidora montou um esquema especial com aumento significativo do contingente de profissionais em campo, na operação e no atendimento à população para que o sistema opere dentro da normalidade o maior tempo possível.

A empresa também está acompanhando boletins meteorológicos e posicionando estrategicamente suas equipes onde a previsão de impacto pode ser maior. Essa iniciativa tem o objetivo de minimizar os efeitos de possíveis interrupções no fornecimento de energia nas áreas de concessão.

A Neoenergia Elektro, preocupada com a segurança de seus clientes, reforça orientações importantes em caso de alagamentos:

· Quando a residência for atingida pela água, desligue o disjuntor de energia no padrão de entrada. Se o mesmo também for atingido, ligue para a concessionária e peça o desligamento do ramal de serviço;

· Nunca mexa em aparelhos elétricos com as mãos úmidas ou com os pés molhados;

· Mesmo que a rede elétrica seja desligada, não suba em postes para se proteger, pois a energia pode retornar sem aviso prévio e causar graves acidentes;

– Em caso de fio de energia caído ou árvore sobre a rede elétrica, não se aproxime, e comunique imediatamente a concessionária de energia.