Prefeitura e Senac Votuporanga oferecem cursos culturais gratuitos

Inscrições abertas a partir desta quarta-feira, dia 27, e seguem até o dia 4 de outubro.

A partir desta quarta-feira (27.set), a Secretaria da Cultura e Turismo, por meio do Programa Senac de Gratuidade, estará com inscrições abertas para dois cursos: “Técnico em Teatro” e “Elaboração de Projetos Sociais Sustentáveis”.

Interessados no curso “Técnico em Teatro” devem realizar a pré-inscrição presencialmente até o dia 4 de outubro no Parque da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos de cópia do RG, CPF e histórico escolar. Tendo como pré-requisito estar cursando o segundo ano do Ensino Médio, ou já ter concluído. O início das aulas serão dia 16 de outubro com término previsto para 23 de julho de 2025, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30, com carga horária de mil horas e registro profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Já o curso de “Elaboração de Projetos Sociais Sustentáveis”, os interessados devem apresentar o RG e CPF, é necessário ter a idade mínima de 16 anos e estar cursando o Ensino Médio. As aulas terão início dia 17 de outubro e vão até 28 de novembro de 2023, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, totalizando carga horária de 36 horas. As inscrições também serão no Parque da Cultura, que fica localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112.

Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.

Programa Senac de Gratuidade

O programa amplia e oportuniza o acesso de pessoas a estudar gratuitamente, por meio do aceso a diversos cursos, adquirindo conhecimento e conquistando mais espaço no mercado de trabalho.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá verificar os pré-requisitos exigidos pelo curso e pelo programa, que é ter renda familiar de até dois salários-mínimos federais por pessoa; não ter mais de uma matrícula como bolsista ou pagante no mesmo curso; não ter matrícula no Senac São Paulo com aulas nos períodos da manhã, tarde ou noite do curso desejado; e não ter abandonado curso no Senac São Paulo em que era bolsista nos últimos seis meses.