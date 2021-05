Vice-governador apresenta proposta de fortalecimento regional em audiência pública realizada em Votuporanga

Unidade regional decorre da integração de três regiões: Votuporanga, Fernandópolis e Jales com uma população de 427 mil pessoas

O prefeito Jorge Seba recepcionou uma comitiva do Governo do Estado liderada pelo vice-governador Rodrigo Garcia na manhã desta sexta-feira (28/5). A agenda dos integrantes teve início em Votuporanga com a audiência pública realizada na Câmara Municipal para discutir sobre a criação da Aglomeração Urbana da Região dos Grandes Lagos que tem Votuporanga como sede e é constituída por outras 47 cidades, entre elas, Fernandópolis, Jales e demais municípios da região que somam uma população de 427 mil pessoas. O projeto é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, que participou da audiência.

Os municípios que compõem as regiões de governo de Votuporanga, Fernandópolis e Jales, objeto do estudo de criação desta nova unidade regional, segundo o estudo da Fundação Seade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, serão: Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida do Oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela do Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Jales, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Ponta Linda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubineia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.

Antes de iniciar os discursos das autoridades, o consultor da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Marcos Campagnoni, apresentou o estudo da Fundação Seade que aborda sobre o tema e falou dos desafios a serem superados através dessa união de esforços. “Essa unidade regional decorrente da integração de três regiões de governo: Votuporanga, Fernandópolis e Jales, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,74 abaixo da média do Estado, portanto, um desafio para dinamizarmos. Essa região totaliza um PIB de R$13 bilhões e um PIB per capita na média ponderada de R$30.727, enquanto que a média do Estado é de R$48 mil”.

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, destacou a importância das regiões administrativas no Estado. “Juntas, essas regiões representam muito mais. Estamos empreendendo, neste momento, o maior processo de regionalização, planejamento e investimento nas regiões do estado de São Paulo. O Aglomerado da Região dos Grandes Lagos é uma região que tem um PIB maior do que outros estados do Brasil e representa um percentual importante.”

Durante seu pronunciamento, o prefeito Jorge Seba destacou a importância do planejamento no desenvolvimento de toda a região. “Como arquiteto e urbanista que sou, vejo que essa é uma ação planejada e o planejamento faz nascer melhores ideias e soluções para a população. A união de esforços, todos aqui em Votuporanga, será traduzida na melhoria da qualidade de vida da nossa população. O Aglomerado vai tratar de assuntos concretos, projetados e planejados para toda a região, onde todos os prefeitos e suas comunidades vão poder receber os benefícios.”

Ao explicar sobre o projeto, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, falou que é a realização de um sonho desde quando ocupou o cargo de prefeito, entre 2001 e 2008. “Depois de um momento difícil que vivemos, estamos nos reerguendo. Com a Aglomeração Urbana da Região dos Grandes Lagos, nossa região vai crescer e gerar emprego e renda para toda população. Com mais integração das cidades, governo mais próximo da população e com mais investimentos para resolver os problemas e trazer desenvolvimento. Temos uma localização geográfica privilegiada, rica em recursos naturais, uma boa infraestrutura de estradas, ferrovias e hidrovias, e atraímos grandes empresas. Temos tudo para sermos um grande polo de educação, de turismo e cultura em todo o Estado. Essa é a hora de potencializar tudo isso. Vamos chegar em um novo patamar de desenvolvimento.”

O vice-governador Rodrigo Garcia, em seu discurso, falou sobre a importância desse planejamento em conjunto para alcançar bons resultados. “Hoje nós somos resultados dos acertos e dos erros do passado e no futuro teremos o resultado dos nossos acertos e erros do presente, portanto, planejar o futuro com participação de todos é fundamental para deixar o legado para as próximas gerações.”

Também integraram a mesa diretora durante a audiência pública as seguintes autoridades: secretários estaduais Rossieli Soares (Educação), Célia Parnes (Desenvolvimento Social), Coronel Walter Nyakas Júnior (Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado) e Itamar Borges (Agricultura); o deputado federal Geninho Zuliani; o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, que representou os vereadores de Votuporanga e demais cidades da região; o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, representando os demais prefeitos da região; e o reitor da Fundação Educacional de Votuporanga, Osvaldo Gastaldon.