Bolsonaro é internado nos EUA; saiba detalhes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no AdventHealth Celebration, hospital que fica nas imediações de Orlando, nos Estados Unidos. Ele alega estar com fortes dores abdominais. A informação é jornalista Lauro Jardim, do ‘O Globo’.

Bolsonaro já foi hospitalizado algumas vezes pelo mesmo motivo desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. Em 2022, o ex-presidente foi internado ao menos duas vezes pelo mesmo problema.