SAEB 2023: alunos das escolas municipais de Votuporanga são avaliados

Objetivo da prova é avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos

As escolas municipais de Votuporanga que atendem estudantes dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental tiveram suas rotinas modificadas nos últimos dias para a realização do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2023. O objetivo da prova é avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional em todo o Brasil. Esta avaliação gera o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Os formulários dos alunos são aplicados de forma impressa, juntamente com os testes cognitivos. Os estudantes preenchem questionários que abordam temas como condição socioeconômica; participação da família; interação com professores e colegas em sala de aula; além de atividades pedagógicas desenvolvidas.

Realizado desde 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica é uma avaliação em larga escala que oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais. Permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, a partir de evidências.

Entre outros aspectos, também possibilita a compreensão sobre as condições de acesso à escola e de permanência nela, além de avaliar o quão eficiente é o ensino. Por meio de testes e questionários, a avaliação reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes no contexto escolar.

Saresp 2023

No dia 22 de novembro será a vez dos alunos dos 2º e 5º anos realizarem o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o Saresp. A prova será aplicada no formato impresso com questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. A duração dos exames é de 3h30 durante o horário de aula.

Os resultados das provas do Saresp, junto com os dados de fluxo escolar dos estudantes (taxas de aprovação, reprovação e abandono), compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp). O Idesp é divulgado todos os anos pela Seduc-SP e serve de termômetro para as políticas públicas e planejamento das unidades de ensino.