Roubo com refém em propriedade rural mobiliza Polícia Civil e Militar em Guarani D Oeste

Bandidos armados com revólver invadiram no início da noite de ontem, por volta das 18 horas, uma propriedade rural no município de Guarani D’Oeste e fizeram uma moradora refém. Os criminosos chegaram a amarrar a idosa de 66 anos e prender a vítima no banheiro da residência, além de mantê-la sob a mira de um revólver.

A propriedade alvo dos criminosos fica cerca de dois quilômetros do trevo principal da cidade, às margens da Rodovia Percy Waldir Semeghini, sentido Fernandópolis. Segundo relatos da vítima, dois indivíduos, sendo um negro baixo e outro branco alto haviam passado pela propriedade por volta das 11 horas da manhã e pedido água à proprietária, que os serviu prontamente. Porém, no final da tarde voltaram na companhia de um terceiro e anunciaram o assalto.

Após render a moradora, que no momento estava sozinha, reviraram todo o interior do imóvel e saíram antes da chegada do esposo da vítima, levando um trator da marca Valmet e um Fiat Uno Mille Fire, de cor cinza. Na fuga, há poucos metros do local, os indivíduos abandonaram o trator próximo a um canavial, que foi localizado por vizinhos.

Viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil intensificaram as buscas pelos indivíduos e o veículo Fiat Uno, porém, até o início desta manhã ainda não foram localizados.

Além do trauma vivido pela vítima nos intermináveis instantes de medo, a idosa relatou dores por conta da violência com que os indivíduos forçavam a arma contra sua cabeça.

