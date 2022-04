Homem enche o tanque do carro e foge sem pagar

Motorista de um Renault Clio branco aparentava ter por volta de 40 ano e chegou ao local pedindo para completar o tanque com gasolina, totalizando o valor de R$ 263

Um homem encheu o tanque do carro e fugiu sem pagar, na manhã desta quinta-feira, 7, em um posto de combustíveis de Potirendaba.

Segundo o proprietário do estabelecimento, câmeras de segurança do local registraram o momento, mas não conseguiram identificar as placas do veículo Renault Clio, de cor branca.

De acordo com o relato do empresário, o motorista, que aparentava ter por volta de 40 anos, chegou e pediu para completar o tanque com gasolina, totalizando o valor de R$ 263.