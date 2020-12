Rotary entrega aparelho ao Hospital do Amor em Fernandópolis

A governadora do Distrito 4480, empresária Lourdinha Serpa Dalto, participou ontem – quarta-feira (2) da cerimônia de entrega do aparelho Scanner FotoFinder (scanner de pele para detecção de câncer) ao Instituto de Prevenção do Hospital do Amor de Fernandópolis.

A aquisição do equipamento, por meio de Subsídio Global, teve a participação da Fundação Rotária, dos Distritos 4480 (São Paulo-Brasil) e 3461 (Taiwan) e diversos Rotary Clubs, além dos parceiros Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Jales e Comunidade Santos Reis de Ouroeste.

O aparelho foi adquirido com a doação voluntária de cada parceiro e custou aproximadamente 62 mil dólares.

O Fotofinder é o equipamento mais moderno do mundo para gerenciamento de imagens da pele e dermatoscopia digital.

A visualização de imagens da pele do paciente, tanto de lesões cutâneas como de regiões do corpo, é requisito indispensável no dia a dia do profissional.

Após os discursos e descerramento da placa, a governadora Lourdinha Dalto, acompanhada da gestora do hospital, Tânia Lourenço, e do secretário municipal de Saúde de Fernandópolis, Ivan Veronesi, conheceu todas as dependências do Instituto.

Parabenizou a todos pela organização e desprendimento ao trabalho de salvar vidas.