Rita Carelli é a escritora homenageada do Festival Literário de Votuporanga em 2023

Escritora, ilustradora, atriz e cineasta, paulistana materializa nos livros suas vivências em contato com povos indígenas

Escritora, ilustradora, atriz e cineasta, a paulistana Rita Carelli é a homenageada da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que será realizado no período de 6 a 13 de agosto, no Parque da Cultura. Neste ano, o FLIV tem como tema “Sustentar mundos, carregar sonhos”, evidenciando o hábito da leitura como alimento para além do físico.

Rita Carelli é autora, entre outros títulos, do premiado romance “Terrapreta”, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2021 na categoria Melhor Romance de Estreia. Com pais de carreiras muito ligadas ao pensamento crítico e à produção de cultura e conhecimento, uma mãe antropóloga e um pai cineasta indigenista, o interesse pelos livros se desenvolveu de forma bastante espontânea na vida da paulistana.

Em seus livros, a autora materializa as vivências de sua infância e adolescência ao lado do pai indigenista, que lhe proporcionou o contato com culturas de diferentes povos indígenas brasileiros. Seus livros são uma forma de compartilhar com as crianças não indígenas e suas famílias as alegrias e dificuldades das crianças indígenas do Brasil.

Rita Carelli cursou Letras na Universidade Federal de Pernambuco e Teatro na Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, em Paris (França). É colaboradora da ONG Vídeo nas Aldeias, com a qual realizou a coleção de livros-filmes para crianças “Um dia na aldeia” (2018). É também autora dos livros “A história de Akykysiã, o dono da caça” e “Minha família Enauenê”, que foram contemplados com o selo internacional White Ravens, da Biblioteca de Munique (Alemanha), e o de “Altamente Recomendável”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. O evento tem o apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Museu da Imagem Som e SP Leituras. Patrocinadores: Neoenergia Elektro, Sesc, Senac e Biblion. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo e site TEM Mais.

Serviço:

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

De 6 a 13 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Site oficial: flivotuporanga.com.br