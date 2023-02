Vai ter Carnaval sim! Prefeitura realiza “Carnaval Votu Show 2023” a partir deste sábado

Com o slogan ‘Votuporanga, a terra da folia’, festa será promovida para ser curtida em família; programação conta com duas matinês e concursos de bloquinhos e fantasias

Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Data que o prefeito Jorge Seba anunciou publicamente a retomada da maior festa popular do mundo e lançou oficialmente o “Carnaval Votu Show 2023”, que será realizado gratuitamente no Parque da Cultura de 18 a 21 de fevereiro. A organização conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo e de Políticas Culturais, da Câmara Municipal, da Unifev e da Rádio e TV Unifev.

Com o slogan ‘Votuporanga, a terra da folia’, a festa será promovida para que toda a família possa curtir quatro dias de shows comandados por artistas do cenário nacional e também local. A programação contará com duas matinês, presença do Rei Momo e Rainha do Carnaval, concursos de bloquinhos e fantasias infantis, feira de artesanato e oficinas culturais gratuitas oferecidas pelo projeto Palco das Artes. Haverá ainda uma praça de alimentação com a participação dos food trucks.

Para oferecer uma festa segura e tranquila, a infraestrutura contará com forte esquema de segurança apoiado pela base móvel da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da Atividade Delegada e também equipes de seguranças e brigadistas, além de um posto de atendimento com ambulância e profissional de saúde. O local ainda conta com rampas de acesso e banheiros químicos adaptados, gradis cercando o lago e fechamento metálico no entorno da área externa do parque.

A entrada, gratuita, será feita exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, onde estarão concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias. Menores de 18 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

A solidariedade também fará parte da folia carnavalesca através de duas ações sociais em prol do Fundo Social de Solidariedade, com a arrecadação de leite em caixinha, feita pelos participantes do concurso de melhor bloquinho e também pela troca voluntária de um quilo de alimento por uma caneca personalizada.

Carnaval Votu Show 2023 – programação diária

Ao todo serão dez apresentações com as seguintes atrações: Banda Batuque do Bem, Banda Capitão Mustache, Banda Genius, Darcio Henrique, DJ John, DJ Ju Balbi, Homem de Lata, Jana Lima, Markinho Sema e Nossa Teoria. Os horários das apresentações podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme produção artística de cada show

Para conferir a programação completa de cada atração, acesse nosso site através do link: http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/noticia.php?noticia=16366