Cultura On-line fecha abril com música e dança na programação

Apresentações desse final de semana terão atrações do cenário musical e poderão ser acompanhadas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura

A última edição do mês de abril do “Cultura On-line”, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, será neste final de semana e todo dedicado à música e dança. Com a participação de artistas voluntários, alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC) e também de alunos do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes de Votuporanga, as apresentações terão atrações do cenário musical e poderão ser acompanhadas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura a partir das 13h de sábado (24) e domingo (25).

Programação

No sábado, a abertura será com o show “Inspirações” da cantora e compositora Thalia Munhoz. Seu repertório, que mescla os estilos sertanejo, MPB e gospel, foi escolhido especialmente para o evento com canções que ainda marcam gerações através das letras e que contam histórias e melodias que tocam o coração.

Para encerrar, às 14h, o Studio de Dança Mariana Maricato irá apresentar o espetáculo “Divas”. Com coreografias de ballet clássico, jazz, sapateado, contemporâneo, flamenco e ballet aéreo, o musical faz uma homenagem às grandes divas da música nacional e internacional.

No domingo, o evento inicia às 13h com o cantor e compositor José Cássio Jaber. No show “Impressões”, o cantor interpreta canções de sua autoria que foram gravadas por outros artistas, além de outras inéditas. Com influência da música popular brasileira, José Cássio traz uma apresentação intimista e minimalista conduzida apenas por voz e violão. A ideia é dar suas impressões em obras que marcaram sua trajetória na música e ao mesmo tempo sinalizar o que vem ainda pela frente.

No encerramento, às 14h, o Projeto “Melhor Idade em Movimento” da Compasso Dança, visa promover o bem estar à saúde física e mental dos idosos nesse período de isolamento social. Os professores e dançarinos, Dimas Fernandes e Fernanda Lacerda, realizam visitas domiciliares, seguindo os protocolos de segurança, fazendo uma apresentação de dança na frente das residências, para que os idosos possam interagir e se alegrar nesse momento tão delicado.

Entre uma atração e outra, durante os intervalos, o público poderá acompanhar apresentações curtas. No sábado, como parte do Projeto “Arte e Vida”, coordenado por Graziella Fuscaldo no NIAC (Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas), a coreógrafa, bailarina e atriz Ana Dantas, apresenta, seu videoclipe “Contemporany Dance – Liberdade”, produzido por Gabriel Vitor, mesclando a dança contemporânea e expressão corporal, que dá vida à subjetividade e o imaginário da cena. Também nesse dia, a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga apresenta a música “Viva la Vida” da banda inglesa Coldplay e vencedora do prêmio de Canção do Ano no 51º Grammy Awards em 2009.

No domingo, também durante os intervalos, terá a performance do músico Marco Muzi com o videoclipe “Fly Me To The Moon” (Bart Howard). O jovem intérprete e compositor revisita clássicos do passado dos gêneros Jazz, Soul e Bossa Nova em arranjos contemporâneos energizados pela estética Lofi.

Outra atração desse dia é a apresentação da música “Misty Cavern” (James Kazik). Sob responsabilidade do Maestro Mazinho Sartori, foi desenvolvido com alunos do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes onde, de suas casas, realizam gravações individuais que são posteriormente compiladas em vídeo, resultando numa prática de orquestra virtual. A proposta é de permitir e estimular o relacionamento social e reforçar e manter o interesse dos alunos no mundo da música.