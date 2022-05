Secretaria da Cultura e Turismo realiza 7ª Mostra de Dança

Apresentações ocorrerão no Parque da Cultura e Centro de Convenções; locais possuem dias e horários diferentes

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga realizará, de 21 a 29 de maio, a “7ª Mostra de Dança” no Centro de Convenções ‘Jornalista Nelson Camargo’ e também no Parque da Cultura, por meio de Atividades de Formação e de Apresentação de artistas selecionados e também de apresentações espontâneas e voluntárias, no espaço denominado Palco Aberto.

Interessados em se apresentar espontaneamente no Palco Aberto, podem enviar propostas até o dia 19 deste mês pelo e-mail cultura@votuporanga.sp.gov.br .

As apresentações da categoria Atividades de Formação, ocorrerão no período de 21 a 29 de maio no Centro de Cultura e Turismo e Centro de Convenções em diversos horários, conforme cronograma estipulado pela pasta municipal. As Atividades de Apresentação, serão apenas no dia 29 deste mês, às 20h, no Centro de Convenções.

Cronograma

Atividades de Formação

As oficinas, workshops e aulas ocorrerão no Parque da Cultura e também no Centro de Convenções, conforme cronograma abaixo.

Parque da Cultura – 21 e 22 de maio

Dia 21, às 15h: “Uma Dança do Folclore Árabe” (Júlia Riva) na Sala de Oficinas

Dia 21, às 17h: “Meu Eu Interior” (Amanda Cunha) na Sala de Oficinas

Dia 22, às 15h: “Meu Eu Interior” (Amanda Cunha) na Sala de Oficinas

Dia 22, às 16h: “Com os Pés Fora do Chão” (Mariana Maricato) no Parque da Cultura (ar livre)

Centro de Convenções – 24, 25 e 26 de maio

Dia 24, às 17h15: “Jazz Dance” (Helen Borim)

Dia 24, às 18h30: “ConVIDA” (Amanda Borim)

Dia 25, às 18h30: “ConVIDA” (Amanda Borim)

Dia 26, às 18h30: “ConVIDA” (Amanda Borim)

Parque da Cultura – 28 e 29 de maio

Dia 28, às 15h: “Oficina de Dança de Rua” (Ticko Bboy) área externa do 1º Piso Centro de Cultura e Turismo

Dia 28, às 15h: “Meu Eu Interior” (Amanda Cunha) na Sala de Oficinas

Dia 28, às 16h: “Estúdio TikTok de Dança” (Vitória Rapassi) Parque da Cultura

Dia 28, às 16h: “Se Joga no Piseiro” (Fernanda Lacerda) Varanda Cultural

Dia 28, às 17h: “Pas de Deux” (Letícia Brumato) na Sala de Oficinas

Dia 29, às 15h: “Meu Eu Interior” (Amanda Cunha) na Sala de Oficinas

Atividades de Apresentação

As apresentações dessa categoria ocorrerão apenas no dia 29, a partir das 20h, no Centro de Convenções.

“Cine Remember” (Amanda Borim)

“Eu Só Quero Dançar” (Bboy Wesley)

“Luz, Câmera, Ação e Emoção” (Helen Borim)

“Solo de Dança do Ventre” (Júlia Riva)

“Malandragem” (Lyandra Inamorato)

“Sessão Pipoca” (Laís Dias)

“Solo de K-Pop” (Sarah Vieira) – Palco Aberto