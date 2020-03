Rio Preto registra segundo paciente curado do coronavírus

Um dia depois de anunciar que a primeira paciente diagnosticada com Covid-19 em São José do Rio Preto/SP está curada e foi liberada do isolamento domiciliar, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto informou que o segundo paciente confirmado com a doença também está curado. O comunicado foi enviado no fim da tarde deste sábado (28).

O paciente é de um homem de 44 anos que viajou para São Paulo no dia 8 de março. No dia 13, foi para Santa Catarina e depois retornou a Rio Preto já com os sintomas do Covid-19. O paciente procurou atendimento logo em seguida, apresentando febre e dores de cabeça, no corpo, nas articulações e na garganta, e se isolou voluntariamente.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele está fora do isolamento domiciliar.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br