Colisão entre carro e moto no centro de Fernandópolis deixa mulher ferida

Na tarde desta quinta-feira, dia 6, uma colisão envolvendo um carro e uma moto ocorreu na interseção da Avenida Amadeu Bizelli (Avenida 7) com a Rua Rio Grande do Sul, no centro de Fernandópolis. O acidente envolveu um Fiat Siena e uma moto Honda Biz, conduzida por uma mulher de 29 anos.

De acordo com testemunhas e imagens capturadas por câmeras de segurança do posto de gasolina na Avenida 7, o Fiat Siena não respeitou o sinal de pare e avançou, colidindo diretamente com a moto. A condutora da Biz, ao perceber a iminente colisão, conseguiu saltar da moto, o que provavelmente evitou ferimentos mais graves.

A mulher, encontrada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estava consciente e recebendo apoio de populares no local. Ela relatou dores no cotovelo esquerdo, mas não apresentava escoriações visíveis. A vítima foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica mais detalhada.