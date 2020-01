Revista de slam votuporanguense integra Biblioteca

A batalha aconteceu durante o 9º Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, em outubro do último ano, no Parque da Cultura, onde os poetas recitaram e declamaram um trabalho original e as performances foram julgadas por membros selecionados da plateia.

Os três primeiros colocados foram premiados e seus poemas integram a revista, Fanzine, “Slam Brisas Suaves”, que já faz parte do acervo da Biblioteca Municipal “Castro Alves”.

Também os vencedores, Patrícia Vieira (Santo André) – 1º lugar; Diego Roberto Fernandes (Vargem Grande do Sul) – 2º lugar; e Mateus Leandro Silva (Vargem Grande do Sul) – 3º Lugar receberam um exemplar.

O bibliotecário André Ynada e a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, recepcionaram o autor. Para Silvia, “o ProAC Município permitiu que a população pudesse tomar contato com projetos culturais independentes dos artistas locais nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música.”

A Prefeitura de Votuporanga foi contemplada entre as 21 vencedoras no concurso da nova modalidade de Incentivo à Produção Cultural do Governo do Estado (ProAC Município), e, com o apoio Governo do Estado, apoiou projetos selecionados no valor de R$ 267 mil reais.

O livro está à disposição para consulta, mas para empréstimo é necessário se tonar sócio da Biblioteca. Basta apresentar um documento com foto que a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis.

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670 – ramais 203 ou 204. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.