Inscrições para os cursos superiores do IFSP Votuporanga começam dia 21 de janeiro

São oferecidas 160 vagas gratuitas para quem participou do Enem 2019

Os candidatos interessados em ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) terão prazo entre os dias 21 e 24 de janeiro para se inscrever no Sisu 2020 (sisu.mec.gov.br). Ao todo, o IFSP oferece 5.200 vagas em cursos superiores para ingresso no 1º semestre de 2020, oportunidades distribuídas em 32 câmpus. Os candidatos devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e ter obtido nota diferente de zero na redação.

O Câmpus Votuporanga do IFSP tem 160 vagas:

Em 2019, o curso de Engenharia Civil foi reconhecido pelo MEC com nota máxima (5) e dois ex-alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram aprovados em programas de mestrado da Unesp.

Recentemente, 4 formandos do curso de Física e 2 duas formandas do curso de Engenharia Civil também foram aprovados em programas de mestrado em universidades públicas.

98,6% dos professores do Câmpus Votuporanga são mestres ou doutores.

O resultado da Chamada Regular do Sisu 2020 está previsto para o dia 28 de janeiro. As matrículas, entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro.

Mais informações pelo portal www.ifsp.edu.br