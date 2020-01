Com apoio do Deputado Carlão, Município conquista obras do trevo de Parisi e acesso a Vila Carvalho junto a Secretaria de Logística e Transportes

No Trevo de Parisi, local em que tem ocorrido diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, será instalado um dispositivo de acesso e retorno em nível tipo rotatória fechada para a melhoria da segurança viária. Já o acesso ao Distrito Vila Carvalho está inserido no Programa de Recuperação de Rodovias financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

João Dado afirmou que “enquanto agentes públicos, precisamos agir e proporcionar condições seguras de tráfego nas rodovias. É uma conquista para o Município e para a região, com o apoio político do Deputado Carlão Pignatari, sendo que a população não perderá mais amigos e familiares em trágicos acidentes de trânsito. Agradeço ao Secretário Estadual de Logística e Transportes, Engenheiro João Octaviano Machado Neto, que esteve em Votuporanga e entendeu a situação, e ao Governador de São Paulo, João Doria, que possibilitaram as melhorias”.

Reivindicação

O Prefeito João Dado enviou o Ofício nº 777/2019 ao Secretário Estadual de Logística e Transportes, Engenheiro João Octaviano Machado Neto, e ao Governador de São Paulo, João Doria, em dezembro do ano passado. João Dado entregou o Ofício também em mãos de João Octaviano, quando esteve em Votuporanga em dezembro do ano passado, além de já ter sido enviado por meio eletrônico. O documento reforçou pedidos já registrados desde 2018.

O Prefeito reforçou a solicitação protocolada pelo Ofício nº 126/2018, datado de 05 de março de 2018, onde havia requerido a viabilização da duplicação da referida Rodovia no trecho compreendido entre o cruzamento com Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e o trevo de acesso ao Município de Parisi. Anexo ao documento, foi encaminhada cópia dos projetos elaborados pelo Governo Estadual em 2014 onde já definiam soluções importantes sob o aspecto da segurança, não somente no trevo de Parisi, mas também no acesso ao 6º Distrito Empresarial, com a construção de um viaduto, e, também, a execução do dispositivo de retorno e acesso à Vila Carvalho.