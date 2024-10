Repórter de Votuporanga acusa zagueiro da Portuguesa: ‘Quebrou meu celular’

O caso polêmico aconteceu logo após o apito final da segunda partida da semifinal, que colocou o CAV na decisão.

Por meio de nota à imprensa, a Portuguesa afirmou repudiar qualquer tipo de violência, e disse que vai apurar o caso com seriedade.

Apesar do Votuporanguense celebrar na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, a vaga conquistada para disputar a grande final da Copa Paulista, no último sábado, o repórter Ademilson Silva, conhecido como DJ Adê, da rádio Cidade FM 94,7, saiu no prejuízo.

Isso porque após o apito final do embate do returno da semifinal, que terminou em 2 a 0 para o CAV, decretando a eliminação da Portuguesa, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, o zagueiro Maurício, envolvido na confusão após o apito final que resultou em sua expulsão e de outros três jogadores, teria quebrado o aparelho celular do radialista.

“O jogador da Portuguesa quebrou meu celular”, afirmou Ademilson. O aparelho foi avaliado em cerca de R$ 3 mil, e resultou em um Boletim de Ocorrência do dono do celular contra Maurício. Segundo consta no BO, o atleta teria corrido atrás de Adê após o mesmo ter dito uma frase que soou como provocação. “Será que a Portuguesa vai ter uma boa viagem?”. A Portuguesa comentou sobre o caso por meio de nota oficial.

A Associação Portuguesa de Desportos, vem a público ratificar que repudia veementemente qualquer tipo de violência, seja física, verbal, ou psicológica, em qualquer contexto. O clube reitera seu compromisso com os valores do respeito e da integridade, pilares fundamentais do esporte e da convivência em sociedade. Acreditamos em uma imprensa livre e imparcial, que desempenha um papel essencial na cobertura esportiva e no fortalecimento da democracia. Nesse sentido, qualquer comportamento que viole esses princípios será apurado com a seriedade que o caso requer. Sobre o ocorrido na noite do último dia 28, ao final da partida entre Votuporanguense e Portuguesa, a diretoria da Associação Portuguesa de Desportos esclarece que já iniciou uma investigação interna para esclarecer todos os fatos ocorridos e tomar as medidas cabíveis. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça, e garantimos que todas as ações necessárias serão tomadas para que situações como essa não voltem a acontecer. Contamos com a compreensão e o apoio de todos, e nos mantemos à disposição para mais esclarecimentos

VOTUPORANGUENSE NA DECISÃO

Polêmicas à parte, o Votuporanguense está na grande final da Copa Paulista, depois de ter vencido a Portuguesa por 2 a 1 no agregado. Na grande final vai encarar o Monte Azul, que eliminou o União São João, de Araras.

A decisão do título acontece nos próximos dois sábados, 5 e 12 de outubro, ambos com início marcado para às 15h. O campeão decide se na próxima temporada disputará a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil.

Ambos os clubes lutarão pela mesma premiação: a Série D. Apesar da Copa do Brasil ser a competição que proporciona as maiores cifras no país, a Série D garante um calendário mais longo, além de ser uma grande oportunidade de permanecer no cenário para os anos seguintes, com a possibilidade de acesso à Série C.

