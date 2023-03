A equipe absoluta de natação do Sesi-SP ganhou reforços para a temporada 2023 com dois novos integrantes, nomes renovados e principalmente com atletas oriundos das categorias de base. Formado por 12 nadadores, sendo quatro meninas e 8 meninos, o grupo já se prepara para iniciar o calendário de atividades na próxima semana (6 a 11 de março), com um Camp no Sesi de São José do Rio Preto. Entre as atividades, os atletas, além de treinarem em uma piscina olímpica (50 metros), ainda vão interagir com crianças das categorias de base e visitar as escolas do Sesi-SP.



No elenco, após conquistas importantes nos últimos anos, quatro jovens atletas de base se firmaram no grupo absoluto para 2023: Thaiana Amaral, formada no Sesi Sertãozinho, oriundo do Programa Sesi Atleta do Futuro-PAF, integrante da seleção sul-americana juvenil (2021) e top 10 no ranking nacional absoluto nos 400m livre e medley; Gustavo Santos, nadador do Sesi-SP desde o Petiz 2, top 08 no ranking mundial junior (2021) nos 50m livre, 4º colocado no Finkel (2022) nos 50m livre; André Andraues, campeão Brasileiro Júnior nas provas de 100 e 200m costas e terceiro colocado no ranking nacional absoluto nos 200m costas e Henrique Takahashi, também formado nas categorias de base, campeão Sul-Americano Juvenil (2021) nos 200m peito e top 10 no ranking nacional absoluto (2021/2022) nos 200m peito em piscina longa.



Entre os novatos, dois reforços sênior chegaram com foco no nado livre (100, 200 e 400 metros). Pedro Spajari, atleta olímpico (Tóquio 2021), semifinalista no mundial de curta na Austrália, 5º colocado no ranking nacional absoluto nos 100m livre e Bruno Dutra, top 10 no ranking nacional absoluto nos 400m livre em piscina curta e top 15 no ranking nacional absoluto nos 200m livre em piscina curta.



Para fechar o grupo da natação do Sesi-SP, velhos conhecidos seguem na equipe principal. O atleta olímpico Matheus Gonche, na equipe desde 2017, primeiro lugar no ranking nacional dos 100m borboleta; Julia Góes, presente na equipe desde 2019, campeã sul-americana juvenil nos 100m costas, campeã brasileira absoluta (2021) nos 50 e 100m costas e a primeira no ranking nacional (2022) nos 100m costas e segunda colocada no ranking dos 50m costas em piscina curta.

Vinicius Assunção, medalhista sul-americano, campeão brasileiro sênior e finalista no mundial de Budapest nos 4x200m livre (4º lugar) e nos 4x100m livre (7º lugar); Alexia Assunção, medalhista do Finkel (2021) e campeã brasileira júnior; Pedro Vieira, vice-campeão mundial júnior em 2013 e campeão Sul-Americano Absoluto, títulos conquistados na prova dos 100m borboleta; e Lorrane Ferreira, primeira no ranking nacional 2021 nos 50m livre em piscina curta e longa.



“Esse time tem tomado cada vez mais corpo e fortalecendo seus resultados, então estamos com muitas expectativas para esse ano de 2023, que é um ano pré olímpico e com duas grandes seleções. O Brasil formará grupos para o Campeonato Mundial e os jogos Pan-Americanos, e a seletiva para essas competições será o Troféu Brasil, que este ano vai acontecer entre o final de maio e início de junho, explicou o técnico Fernando Vanzella, que ainda comentou sobre o Camp no interior paulista.



“De olho em todo o nosso calendário, apesar da natação ser uma modalidade individual, ela tem na sua preparação uma grande importância do trabalho em equipe, união e construção de resultados coletivos para se chegar na melhor performance do nadador. Dessa forma, os camps de preparação são muito importantes para o desenvolvimento do grupo, tornando unido e com o mesmo objetivo de se tornarem nadadores olímpicos. Com esse pensamento, vamos fazer alguns camps de treinamento em algumas unidades do Sesi-SP. Em São José do Rio Preto, por exemplo, temos agora uma piscina olímpica (50 metros), e vamos aproveitar ao máximo para aprimorar nosso trabalho”.



Em sua décima primeira temporada, o técnico Fernando Vanzella segue seu trabalho ao lado da auxiliar da equipe absoluta Drielle Morton, que também é técnica do Mirim e Petiz e ganha o reforço do Filipe Alcantara, pós-graduado em aperfeiçoamento em natação e esportes aquáticos, ex-atleta da seleção brasileira de piscina e maratonas aquáticas. E, assim como Drielle, Filipe também atuará como auxiliar técnico da equipe absoluta.



A modalidade, além de ter como sede o Complexo Esportivo do Centro de Atividades do Sesi São Bernardo “Balneário Etiene Pires de Medeiros”, conta ainda com equipes de treinamento e rendimento esportivo presentes em diversas unidades do Sesi em todo o Estado de São Paulo, tendo assim um celeiro de jovens promessas.



“Em uma equipe absoluta, não necessariamente, o atleta precisa ser sênior, atingindo o índice para participar do Troféu Brasil de Natação ele já começa atingir o status de equipe absoluta. Hoje, desses 12 atletas, uma menina ainda defende a categoria junior e já faz parte desse grupo absoluto. E além desse time, durante o calendário esportivo, somam ainda ao grupo atletas da equipe junior e até alguns nomes da equipe juvenil, como por exemplo a Sofia, que é uma menina que no ano passado, ainda como infantil, nadou o Finkel com o grupo absoluto, finalizou Vanzella.





Equipe Absoluta de Natação



Lorrane Versiani Ferreira (29 anos)

Campeã Brasileira Seletiva Olímpica 2021 -50m livre / 2022 campeã Maria Lenk – 50 m livre e índice mundial Budapest 2022

Campeã Brasileira Absoluta (Finkel 2021) – 50m livre

Primeira no Ranking Nacional 2021 nos 50m livre piscina curta e longa (24.76 / 24.84) / 2022 primeira piscina longa (25.04)

2022 Campeã Sul Americana (ODESUR) – 50 m livre

No SESI-SP desde 2022



Julia Karla Goes (19 anos)

Campeã Sul-Americana Juvenil de Natação 2021 – 100 m costas

Campeã Brasileira Absoluta (Finkel 2021) – 50/100m costas / 2022 Vice-campeã 50 m costas

Vice-campeã Pan Americana Junior 2021

Primeira no Ranking Nacional 2021 nos 50 e 100m costas piscina curta (27.02 / 59.16) 2022 segunda colocada 50 costas (27.25) 2022 primeira 100m (59.44)

No SESI-SP desde 2019



Alexia Tavares Assunção (21 anos)

Medalhista Sul Americana Absoluto 2021 – 200 m costas / 2022 vice-campeã ODESUR

Medalhista Brasileiro Absoluto (Finkel 2021) – 200 m costas / 2022 campeã 100 e 200 costas (recorde brasileiro absoluto 200 costas 2.07.30)

Campeã Brasileira Junior 2021 – 200 m costas

Terceira no Ranking Nacional 2021 nos 200 m costas piscina curta e longa (2.10.69 / 2.16.01) / 2022 primeira colocada curta e longa (2.07.30/ 2.13.65)

No SESI-SP desde 2022



Thaiana Melissa Amaral (18 anos)

Seleção Sul Americana Juvenil Natação 2021

Campeão Brasileira Juvenil 100/200m livre

09 medalhas no campeonato brasileiro juvenil de verão 2021

Primeira no Ranking Nacional Juvenil piscina longa 100/200 livre (57.90/20.04.80)

Top 10 ranking nacional absoluto 400m livre (4.11.32)

Top 10 ranking nacional absoluto 400m medley (4.50.05)

Clube: Formada no SESI-Sertãozinho, oriunda do PAF



Matheus Ferreira de Moraes Gonche (24 anos)

Atleta Olímpico Tokyo 2021

Campeão Pan Americano Junior 2021 – 200 m borboleta

Campeão Brasileiro Absoluto 2021 – 100 m borboleta / 2022 – 100 e 200m borboleta

Campeão Brasileiro Sênior 2021 – 100 e 200 m borboleta

Mundial Budapest 2022 – 100 e 200 m borboleta

Primeiro lugar no Ranking Nacional 2021 – 100 m borboleta (51.94) / Primeiro Lugar 2022 – (51.60)

No SESI-SP desde 2017



Vinicius Tavares Assunção (22 anos)

Medalhista Sul-Americano Absoluto 2021 – 200 e 400m medley

Campeão Brasileiro Sênior 2021 – 100m livre

Top10 no ranking nacional absoluto 2021 piscina longa 100 e 200m livre (49.21/1.49.14) / 2022 – (48.80 / 1.47.22)

Mundial Budapest 2022 – 4×100/4x200livre masc 4×100 livre misto

Clube em 2021: FFC- Rio de Janeiro

No SESI-SP desde 2022



Gustavo Henrique Santos (19 anos)

Recordista brasileiro junior e 10° melhor tempo da história da natação

Vice-campeão Brasileiro Junior 2021/22 – 50m livre

Top 08 no ranking Mundial Junior 2021 – 50 m livre (22.52)

4º colocado Finkel 2022 50 m livre (21.45)

Top 08 no Ranking Nacional absoluto 50 m livre pisc 50m (21.40)

No SESI-SP desde o Petiz 2 (11 anos de idade)



André Prodocimo Andraues (19 anos)

Campeão Brasileiro Junior 2021 – 100/200m costas

Terceiro colocado no Ranking Nacional Absoluto – 200m costas (2.02.02) / Quarto colocado em 2022

No SESI-SP desde 2019



Henrique Salmeron Takahashi (19 anos)

Campeão Sul-Americano Juvenil 2021 – 200m peito

Vice-campeão Brasileiro Junior 2021 – 200 m peito

Top10 no ranking nacional absoluto 2021/2022 piscina longa 200m peito (2.16.71)

Formado no SESI-SP desde as categorias de base



Pedro França Vieira (27 anos)

Vice-campeão Mundial Jr nos 100 m borboleta Dubai 2013

Campeão Sul-Americano Absoluto 100 m borboleta Lima 2018

Top 10 no ranking nacional absoluto 2021 piscina longa 50 e 100 borboleta (24.19/52.81) 2022 (52.79)

Estudou na escola do SESI SBC no ensino Fundamental

No SESI-SP desde 2022



Pedro Henrique Silva Spajari (25 anos)

5º colocado Ranking nacional absoluto 100 m livre (48.78)

Semi finalista Mundial de curta (Melborne – Aus) 100 m livre

Atleta Olímpico Tokyo 2021

No SESI-SP desde 2023 (ex clube ECP)



Bruno Santos Dutra (21 anos)

Vice-campeão brasileiro junior (2021) nos 200m Livre

Top 10 no ranking nacional absoluto 2022 piscina curta 400 m livre 3.45.95

Top 15 no ranking nacional absoluto 2022 piscina curta 200 m livre 1.45.55

No SESI-SP desde 2023 (ex clube UNISANTA)