Rapaz matou vereador de Paulo de Faria com golpe de “mata-leão”

O vereador Kleber Ferreira da Costa, de 43 anos, de Paulo de Faria, foi assassinado na manhã desta terça-feira, 11, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O suspeito do crime, de 25 anos, foi identificado e preso em Novo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado com marcas de estrangulamento em uma casa, depois que o suspeito ligou para o pai confessando que havia cometido um crime. O jovem fugiu do local com o carro da vítima, um Chevrolet Cruze.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o rapaz entre os municípios de Itajobi e Novo Horizonte. Ele tentou fugir, mas os policiais conseguiram detê-lo em um matagal.

O jovem foi preso e encaminhado à delegacia de Novo Horizonte.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito alegou que o vereador tinha ido a sua casa com uma faca para cobrar uma dívida de R$ 11 mil, de dois anos atrás. Depois, alegou ter marcado um encontro com a vítima.

Em determinado momento, o suspeito, que é faixa preta em judô, deu um “mata-leão” no vereador, que não resistiu. O autor do crime alegou legítima defesa.

A Prefeitura de Paulo de Faria lamentou a morte do parlamentar e decretou luto oficial por três dias. “Kleber foi um vereador atuante em nosso município, sempre presente e participativo”. Segundo a nota, ele foi funcionário da Santa Casa, além de voluntário do Lar de Idosos Allan Kardec. “A Prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos. Na oportunidade, presta as sinceras condolências por tão grande perda em nosso município”, completa a nota.

A Câmara de Paulo de Faria também emitiu uma nota de pesar pela morte do vereador. “Seu compromisso em servir à comunidade e sua dedicação em buscar melhorias para o município deixam um legado de admiração e respeito. Sua ausência será profundamente sentida por seus colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal e por toda a população de Paulo de Faria”, diz o texto.

O caso foi registrado como homicídio doloso e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga.

Após o depoimento, o suspeito do crime foi encaminhado para a cadeia de Catanduva.

(Colaborou Sarah Belline e Luna Kfouri – diarioweb.com.br)