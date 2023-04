​Acidente mata mulher e deixa cinco pessoas feridas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um acidente grave matou uma mulher de 31 anos e deixou outras cinco pessoas feridas nesta quinta-feira (19) à noite, em Martinópolis, na região de Presidente Prudente (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a batida envolveu dois carros e uma carreta na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Um dos carros e a carreta trafegavam no sentido Sagres (SP) a Indiana (SP), quando foram surpreendidos por outro carro, vindo na direção contrária.

O veículo tentou fazer uma ultrapassagem, mas bateu de frente com o primeiro veículo. Com o impacto da batida, o carro que seguia no sentido Sagres-Indiana foi lançado na frente da carreta e houve uma nova batida. O acidente acabou resultando na morte da mulher e deixou o marido dela, um homem de 30 anos, gravemente ferido.

A batida também feriu duas pessoas de 25 e 26 anos, além de uma criança de três anos e um bebê de três meses. O motorista da carreta não se feriu.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Presidente Prudente e o pronto-socorro de Mirandópolis. Todas estão com estado de saúde considerado estável.

Já o corpo da mulher foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para os familiares.

O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente precisou ser interditado por aproximadamente duas horas, mas já foi liberado. Todos os motoristas fizeram exames, mas em nenhum dos casos foi constatado embriaguez.

SBT Interior