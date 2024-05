Homem nu agride garota de programa à luz do dia em Mirassol

Um homem de 30 anos foi flagrado nu agredindo uma garota de programa de 28 anos em frente a um motel, em Mirassol, na região Metropolitana de São José do Rio Preto (SP). O caso foi registrado na última quinta-feira (10/9).

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados e encontraram o suspeito nu e imobilizando a vítima com o corpo em cima dela, que estava ensanguentada e deitada com a barriga no chão. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30, isso indica que o asfalto estava muito quente por causa do calor do sol.

A mulher contou aos PMs que havia combinado o programa com um suposto tio do agressor, que fez um Pix de R$ 100 na conta bancária dela. No entanto, ao questionar o suspeito sobre o valor combinado, que segundo a profissional foi de R$ 150, o homem começou a agredi-la com socos, chutes e pontapés. Depois, ele a puxou pelos cabelos e a arrastou até a rua, onde continuou com as agressões.

Uma testemunha flagrou o momento com a câmera do celular.

Os policiais militares verificaram o quarto do suspeito. Eles encontraram cocaína e maconha. De acordo com os policiais, o homem estava muito alterado devido ao uso de drogas e precisou ser detido e levado para a delegacia da Polícia Civil.

A mulher foi ouvida e liberada. O agressor, de acordo com informações obtidas pela reportagem do sbtinterior.com, ficou detido na delegacia em estado de surto psicótico por ao menos três horas. Depois foi liberado.

O caso vai ser investigado e ele deverá responder pelo crime de lesão corporal. SBT Interior