Veículo capota e pega fogo em rodovia entre Cardoso e Riolândia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

CAPOTAMENTO DE VEÍCULO PRÓXIMO AO RIO TURVO:

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br cinco pessoas estavam dentro do veículo que acabou capotando e pegando fogo.

Dois ocupantes ficaram retidos entre as ferragens, sendo imediatamente socorridos por ambulâncias da Prefeitura de Riolândia e também pela unidade de resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Cardoso.

Conforme apurado pela reportagem do www.votunews.com.br os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e estão sendo atendidos no hopsital de Cardoso e Riolândia.

www.votunews.com.br