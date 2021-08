Motorista fica ferido após capotar veículo na vicinal que liga Álvares Florence a Boa Vista dos Andradas

Um grave acidente ocorrido por volta das 16 horas, desta quarta-feira, dia 11, deixou uma pessoa ferida na estrada vicinal “Calimério Corrêa Sales” – que liga o município vizinho de Álvares Florence a Boa Vista dos Andradas.

O acidente mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga. A vítima M.M.S dirigia uma picape sentido Álvares Florence ao distrito de Boa Vista dos Andradas, quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, vindo a capotar além do acostamento. O motorista sofreu vários ferimentos, ficou retido dentro do veículo, sendo retirado pelas equipes de resgate dos Bombeiros e do SAMU. O condutor do veículo foi socorrido ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

Foto/Reportagem Votunews