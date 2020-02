Atropelamento deixa mulher ferida em Votuporanga

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos com à Bahia, na área central da cidade; vítima de 54 anos sofreu ferimentos leves.

No final da tarde desta quinta-feira (27), unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de atropelamento no cruzamento das ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos com à Bahia, na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, um veículo acabou por atingir à vítima, uma mulher de 54 anos, que sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrida até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde passou por avaliação médica.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, assim como a Polícia Científica que deve emitir laudo apontando as responsabilidades.