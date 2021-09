Curso gratuito de Libras será oferecido pela Prefeitura de Votuporanga

Capacitação na modalidade a distância é parceria entre CTMO e IFSP; inscrições terminam no dia 23 deste mês

O Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus Votuporanga, realizará de forma gratuita, o curso de Extensão “Libras Básico”, na modalidade a distância (EaD). As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (23/09), através do preenchimento de formulário digital disponível no site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/.

As aulas do curso, que possui 90 vagas disponíveis, serão realizadas de terça a sexta-feira, das 19h às 21h com um total de carga horária de 30 horas, iniciando dia 28 de setembro com término dia 21 de dezembro. Como requisito, é necessário ao menos, ser alfabetizado, professor da Rede Pública, profissional da Saúde, profissional da Segurança Pública, familiar de surdos ou servidor do IFSP, além, de possuir recursos próprios para acompanhamento das aulas on-line.

Para mais informações sobre classificação, envio de documentos e outras dúvidas, os interessados podem consultar o edital no link https://vtp.ifsp.edu.br/images/CEX/IFSP_VTP_Edital_361_2021_Cursos_FIC_Libras_Basico_Ead.pdf ou entrar em contato com o Instituto Federal através da rede de contatos https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/contatos.html.