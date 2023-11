“Até que a PM nos separe”: após denúncia, casal é preso por tráfico em Braúna

Um casal foi preso acusado de tráfico de drogas, nesta última segunda-feira (13). O flagrante aconteceu após denúncia anônima, onde policiais militares da Força Tática lograram êxito realizar o flagrante.

Segundo foi apurado pela reportagem, na tarde desta última segunda-feira (13), policiais militares receberam denúncia de tráfico de drogas pelo município de Braúna. Em posse das informações, a equipe logrou êxito em abordar um casal, na qual foram indagados quanto a denúncia e confirmaram tal fato.

No local indicado pelo casal, foi localizado cerca de 0,047Kg de cocaína em microtubos, 16 porções de maconha, uma caderneta com anotações do tráfico, balança de precisão e $1.160,00. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Distrito Policial onde permaneceram presos, ocasião em que drogas e objetos também foram apreendidos.