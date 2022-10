Ainda de acordo com a polícia, a investigação começou em julho, depois que os criminosos utilizaram documentos falsos para realizar um empréstimo de quase R$ 300 mil em um banco de Valentim Gentil.

Partes dos golpes também eram aplicados em pessoas com o nome negativado. Por meio de propagandas de falsos empréstimos, a quadrilha colhia dados pessoais das vítimas e fazia documentos para utilizar em outros crimes. Os suspeitos responderão por estelionato e associação criminosa. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para tentar identificar outros integrantes da quadrilha.

G1