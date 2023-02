Polícia Civil de Urupês realiza operação contra jogos de azar

Três pessoas foram detidas e levadas para a delegacia nesta última sexta-feira, (24/02/2023), durante uma operação de combate à exploração de jogos de azar, em Urupês (SP).

De acordo com a Polícia Civil, a operação nomeada como “Ludis Pathos”, que significa “jogo do sofrimento”, vistoriou dois locais da cidade. Três pessoas, que realizavam as apostas, entre elas um idoso, foram detidas e levadas para a delegacia. Dois deles já possuem antecedentes criminais por exploração de jogos de azar.

No primeiro endereço os policiais apreenderam dinheiro, além de anotações preenchidas típicas e características do jogo do bicho. No segundo imóvel foram apreendidas uma caixa com cerca de 200 blocos que seriam utilizados para o jogo do bicho, além de dinheiro.

No total, aproximadamente R$ 1.500,00 reais em dinheiro foram apreendidos. O material será periciado e os valores ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Os autuados foram liberados após se comprometerem a comparecer junto ao Juizado Especial Criminal da comarca de Urupês, onde responderão pela contravenção penal de jogos de azar, cujas penas são de prisão simples e variam de três meses a um ano e multa.

O vício em jogos de azar, conhecido por ludopatia, alerta a Polícia Civil, é tão preocupante como o vício em drogas, já que comprometem orçamentos familiares, bem como, nos grandes centros geralmente, fomentam outros tipos de crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas de fogo, além de crimes contra a vida, já que por vezes homicídios são praticados, motivados por disputas de áreas territoriais entre os chefes do jogo do bicho.