Quadrilha assalta banco e polícia tenta capturar bandidos

As polícias Civil e Militar, com apoio do Helicóptero Águia, trabalham para prender bandidos que roubaram uma agência bancária, nesta sexta-feira (5), em Pindorama (SP).

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a agência foi invadida por três criminosos armados. Um deles teria rendido um grupo de funcionários e trancado eles em um banheiro da agência para roubar o local.

Os bandidos levaram um cofre, as armas dos seguranças da unidade e a CPU com as filmagens do circuito de segurança. Eles teriam fugido em três veículos. Há suspeita de explosão em caixas eletrônicos, mas a polícia ainda não confirma a informação.

Os valores levados do banco não foram divulgados.