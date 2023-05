Acidente envolve carro e moto no centro de Votuporanga

Acidente de trânsito pela rua Amazonas no Centro de Votuporanga.

Pelo local uma vítima do sexo feminino 57 anos , consciente e orientada com escoriações leves no joelho esquerdo. Atendimento feito pelo SAMU e posteriormente encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Votuporanga