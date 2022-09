Capacitação será realizada pela jornalista e especialista na área Lenise Ferreira e é aberta para a comunidade; valor do investimento é de R$ 50

A graduação de Publicidade e Propaganda da Unifev irá oferecer nos dias 22 e 29 de outubro, das 9h às 17h, um curso de gestão de tráfego para redes sociais destinado a pessoas que tenham conhecimentos intermediários ou avançados sobre o tema e queiram aprender mais sobre o assunto.

A capacitação será comandada pela jornalista e especialista em Marketing Lenise Ferreira e tem como objetivo formar profissionais criativos com conhecimento estratégico e técnico dos canais de publicidade e marketing digital. “Queremos que os participantes saiam do curso capazes de planejar e produzir um bom conteúdo digital, além de fazer um gerenciamento de contas de anúncios no Facebook e Instagram Ads”, explicou.

“Hoje, a área de gestão de tráfego é uma das mais promissoras do setor de marketing digital no Brasil, por isso é necessário que as pessoas entendam sobre a criação de campanhas e análise de performances”, comentou.

A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, afirmou que as aulas serão em um laboratório de informática do campus Centro, mas os participantes poderão trazer seus notebooks pessoais para um melhor acompanhamento das atividades. “É uma oportunidade única para quem quer saber mais sobre o mercado digital que tem crescido cada vez mais”, completou.

As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/gestaodetrafego até o dia 19 de outubro. O valor do investimento é de R$ 50 reais e pode ser dividido em até 2 parcelas.