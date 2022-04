Alunos da Escola “Enny” do bairro Pozzobon fazem manifestação contra programa de ensino integral

A manhã desta quinta-feira, dia 7 foi marcada por uma manifestação pacífica de alunos do ensino médio da Escola Estadual “Enny Tereza Longo Fraccaro” no bairro Pozzobon – zona norte de Votuporanga contrários a implantação do Programa de Ensino Integral – PEI criado pela Secretaria Estadual da Educação.

Alunos e pais estiveram na manhã desta quinta-feira, em frente ao portão principal da escola manifestando contra o PEI que a Secretaria Estadual da Educação está implantando na unidade de ensino. Empunhando cartazes com frases contra o PEI, alunos dizem contra o programa que mantém os estudantes em sala de aula por até 9 horas diárias.

Em conversa com alguns alunos, dizem que o programa de ensino integral prejudica muitos estudantes que se utilizam do horário de contra-turno para realizarem cursos profissionalizantes e muitos deles trabalham para ajudar no sustento da família. Sendo assim, os alunos se mantém quase que durante o dia todo em sala de aula, o que para eles, têm prejudicado muitos em razão de não ter condições de trabalhar para ajudar suas famílias.

Outras escolas estaduais da zona norte da cidade já têm em sua grade curricular o PEI, o que está sendo contrario a vontade dos alunos da Escola “Enny”.

Em contato com a reportagem do votunews, o dirigente regional de ensino José Aparecido Duran Neto informou que estava em São Paulo, e não tinha conhecimento, até aquele momento, da manifestação dos alunos da Escola “Enny”. Contudo, emitiu sua resposta sobre a vontade manifestada pelos alunos, através da reportagem do votunews.

Duran explicou que “a escola deve consultar a comunidade se querem implantar o Programa de Ensino Integral. Não é um programa que a Secretaria (Estadual da Educação) implanta sem a concordância da comunidade. Estamos no período de escutar os pais, mães e responsável pelos alunos. Se a comunidade entender que não deve ter a adesão da escola ela continua a atender todos como é atualmente”, explicou o dirigente de Ensino.

Duran lembrou ainda que “no Programa do Novo Ensino Médio os alunos terão aula com o período estendido, onde terão aulas até às 15 horas aproximadamente, dependendo da distribuição de aulas com os professores. Hoje, em virtude da pandemia esse período está sendo virtual.”, destacou.

Sobre o PEI

De acordo com o portal da Secretaria Estadual da Educação, o PEI criado em 2012, potencializa a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado a um Modelo de Gestão.

No primeiro, são trabalhadas práticas pedagógicas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do seu Projeto de Vida.

O segundo permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas, de maneira estruturada.

