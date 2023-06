Torcida Mancha Verde de Votuporanga realiza com sucesso campanha do agasalho

Foi um sucesso a Campanha do Agasalho, realizada pela Sub Sede da Torcida Mancha Verde Votuporanga. A Mancha realiza projetos e ações sociais ao longo do ano, tendo como foco a interação com a sociedade e a prática da solidariedade, fortalecendo a entidade com a comunidade e suas necessidades. “Nossa torcida é um canal que fortalece o elo entre o time e a sociedade, estamos sempre empenhados em praticarmos o bem, e receber todos Palmeirenses sendo sócios ou não´´ (Carlos Mancha- Presidente da Sub Sede Votuporanga).

Localizada na Avenida José Silva Mello 2266, a Sub Sede da maior torcida Organizada do Palmeiras, é também a única torcida de todos os grandes de São Paulo que conta com representatividade e sede em Votuporanga.

O Espaço é destinado a toda Família Palmeirense que se confraterniza e compartilha o amor pelo Palmeiras, a Sub Sede transmite todos os jogos do time, independente da competição e dia da semana.

A torcida e a Diretoria convidam a todos para prestigiar, apoiar sempre nos jogos e ações solidárias.

Telefone de contato/zap : 17 – 99629.4413