Solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no câmpus Centro da Unifev; investimento é de 1 milhão de reais

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) reinaugurou nesta terça-feira (18) os espaços da Academia e da Clínica-escola de Fisioterapia e Psicologia da Unifev, em parceria com a Lion Fitness. A solenidade, realizada no câmpus Centro da Instituição, marca um investimento de R$ 1 milhão, sendo mais de R$ 800 mil em equipamentos, em regime de comodato, e o restante destinado à reforma dos ambientes.

Os novos espaços, que atendem tanto alunos quanto a comunidade em geral, oferecem mais de 2 mil atendimentos gratuitos por ano. A academia conta com sala de musculação, sala de fitness e Laboratório de Avaliação Física e de Esforço, onde todas as atividades são supervisionadas por profissionais qualificados. Já a clínica-escola oferece serviços em fisioterapia e psicologia, com acompanhamento de professores e alunos do curso.

A parceria entre a FEV e a Lion Fitness é vista como um importante passo para a promoção da saúde e do bem-estar da população local, além de contribuir significativamente para a formação dos estudantes. “Essa união de forças nos permite oferecer um ambiente moderno e equipado com tecnologia de ponta, proporcionando à comunidade acesso a serviços de qualidade e aos alunos a oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula”, destaca Douglas Gianoti, diretor-presidente da FEV.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforça o compromisso da Instituição com a qualidade de vida da comunidade. “A reinauguração desses espaços demonstra nosso investimento contínuo em infraestrutura e tecnologia, buscando sempre oferecer o melhor aos nossos alunos e à comunidade”, afirma.

O coordenador do curso de Educação Física, Prof. Me. Valter Brighetti, ressalta os benefícios da parceria para os alunos e a comunidade. “Ter acesso a equipamentos modernos e à expertise de uma empresa renomada como a Lion Fitness enriquece o aprendizado dos nossos alunos e proporciona serviços de excelência à comunidade”, comenta.

O diretor do grupo Lion, André Rocha, destaca o objetivo da empresa em oferecer soluções que contribuam para o sucesso dos clientes. “Acreditamos que a atividade física e o cuidado com a saúde mental são fundamentais para o bem-estar das pessoas. Através dessa parceria, queremos oferecer à comunidade de Votuporanga e região acesso a serviços de qualidade e contribuir para a formação dos futuros profissionais da área”.