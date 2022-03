O pequeno Heitor Raphael – vítima de grave atropelamento em Votuporanga se recupera após cirurgia realizada no Hospital da Criança de Rio Preto.

Heitor é a prova viva do milagre de Deus, após ficar gravemente ferido ao ser atropelado por um veículo na rua Rio de Janeiro, bairro Vila América em Votuporanga, ficou vários dias internado na UTI do HCM de Rio Preto, intubado e respirando com o auxílio de aparelhos.