IFSP Votuporanga inaugura laboratório “maker” com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Evento acontece dia 21 de setembro, às 18h30, e é aberto a toda população.

O Campus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) inaugura, no dia 21 de setembro, às 18h30, o seu laboratório “maker”, que será lançado como “LabIFMaker” com a presença de autoridades.

O espaço é relacionado com a cultura tecnológica do “faça você mesmo” e foi concedido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tendo como objetivo principal ser multiplicador de novos laboratórios “maker” em escolas públicas de Votuporanga-SP e região.

O “LabIFMaker” será espaço de aprendizado, inovação e colaboração, equipado com impressoras 3D e cortadoras a laser, possibilitando que estudantes do IFSP e comunidade externa explorem suas habilidades criativas, transformando ideias em realidade.

O coordenador do “LabIFMaker”, professor Ricardo César de Carvalho, celebra a concretização do espaço e explica que a capacitação da equipe do IFSP será o primeiro passo antes de atuar com professores de outras escolas. “Estamos muito empolgados com a inauguração desse laboratório, é um sonho se realizando”, comemora.

“As impressões em 3D chamam a atenção de qualquer um e a qualidade do trabalho desenvolvido com o corte a laser é sem igual. Além disso, os equipamentos que também fazem parte do laboratório enriquecem, sem precedentes, a capacidade de desenvolver projetos com a comunidade”, explica.

O laboratório está localizado no Bloco B da unidade, inaugurado em abril com a presença do reitor do IFSP, professor Silmário Batista.

O Campus Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, no Bairro Pozzobon.

Sobre o IFSP

É uma instituição centenária de Ensino, Pesquisa e Extensão, presente em 37 cidades do estado de São Paulo, tendo o compromisso de promover educação de excelência, a formação de profissionais qualificados e o desenvolvimento social e econômico.