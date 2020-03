Super Muffato abre em Votuporanga com diversas opções de atendimento

Equipe segue rigoroso padrão de limpeza e higiene; delivery e sistema de senhas evitam aglomeração.

Votuporanga ganhou, nesta quarta-feira (25/3), uma nova opção em compras. Seguindo todas as normas do Ministério da Saúde em relação ao Coronavírus, o Super Muffato começou a operar na área central da cidade com diversas opções de atendimento, como delivery, importante canal de vendas nestes tempos em que se evita aglomeração nas lojas. O estabelecimento adotou também o sistema de senhas para entrada, controlando o fluxo de pessoas.

O empresário Ederson Muffato conta que o Grupo adota os mais rigorosos padrões de higiene e limpeza, principalmente, neste momento de pandemia da Covid-19. “Todos os nossos 300 colaboradores estão utilizando luvas e máscaras. Instalamos também uma proteção de acrílico em todos os caixas para evitar a aproximação entre clientes e atendentes e todos os carrinhos e cestas de compras são higienizados de hora em hora”, disse. Frascos de álcool em gel estão disponíveis aos consumidores em vários pontos da loja.

Sobre o evento de inauguração, Muffato reiterou que uma grande festa estava prevista para Votuporanga, no entanto, foi cancelada para evitar aglomeração. “Nosso estoque já estava montado e, por isso, entendemos ser importante abrir as portas para fazer a nossa parte quanto ao abastecimento da cidade com produtos essenciais”, afirmou.

O mix do Super Muffato Votuporanga é composto por cerca de 20 mil itens, apresentados em um ambiente moderno, layout arrojado, variedade, qualidade e preços justos, que já são marcas registradas da rede.

A entrada na loja é controlada por senhas aos clientes, limitando o número de pessoas no interior do supermercado. Todos que entram também passam por um termômetro de medição de temperatura. Esta já é uma rotina nas 62 lojas do Grupo Muffato, no interior de São Paulo e no Paraná.

Outra importante opção de compra é o delivery, em que o cliente pode escolher os produtos no site e realizar a compra on-line, com entrega no local que desejar, sem comparecer ao supermercado. Os pedidos são feitos pelo site delivery.supermuffato.com.br

Diferenciais da loja

Para a abertura do Super Muffato em Votuporanga, foram investidos R$ 15 milhões. O prédio, com estrutura base para supermercado de grande porte, possui 14 mil m² de área construída, sendo 3 mil m² de área de vendas. Está localizado na área central da cidade anexo à Galeria Morini, com lojas e restaurantes. Oferece 314 vagas de estacionamento, sendo 234 em área coberta.

Única rede 100% nacional entre os cinco maiores grupos supermercadistas do País, o Grupo Muffato conta agora com 62 lojas nos Estados de São Paulo e Paraná. Com apoio de quatro centros de distribuição, o Grupo Muffato encurtou distâncias, levando os alimentos como frutas, verduras e legumes aos clientes com mais frescor e qualidade. Primeira rede a adotar o autocaixa no Brasil, investe também em tecnologia e tem na unidade de Votuporanga o sistema self checkout, em que o cliente controla todo o processo de compra.

Entre os destaques da unidade em Votuporanga estão os produtos orgânicos, o açougue com diversas opções de carnes, como a de Angus frescas e desossadas, além da adega com uma extensa carta de vinhos e o setor de “Saudáveis”, com produtos diet, light, sem glúten, sem lactose e fit para atender a um público crescente que busca uma alimentação mais equilibrada.

O empreendimento gerou 300 empregos na cidade, entre diretos e indiretos. A equipe passou por rigoroso treinamento de vendas junto à Uniffato – Universidade Corporativa do Grupo Muffato, em especial quanto às recomendações do Ministério da Saúde no sentido de garantir a segurança e bem-estar de clientes, fornecedores e colaboradores quanto ao coronavírus.

O Super Muffato de Votuporanga fica na Rua das Américas, 3.456, Vila Lupo, e atende de segunda a sábado das 7h às 18 horas, sem abertura aos domingos, acatando determinação do decreto municipal 12.174.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor. Com 62 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 15 mil colaboradores diretos, além de gerar 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 22 cidades de São Paulo e Paraná.