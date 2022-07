Pessoas em situação de rua recebem cobertores e kits de higiene pessoal

Foram oferecidos sabonete, creme dental, escova de dente e papel higiênico, além de internação para tratamento, acolhimento nas entidades socioassistenciais e passagens

Em Votuporanga todos têm direito aos serviços públicos e assistência da Prefeitura. Nesta segunda-feira (25/7), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, juntamente com o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, percorreram praças públicas da cidade e distribuíram kits de higiene pessoal e cobertores para pessoas em situação de rua.

Os kits foram compostos por sabonete, creme dental, escova de dente e papel higiênico, itens de higiene básica que muitos não tinham. Além disso foram disponibilizadas internação para tratamento e acolhimento nas entidades socioassistenciais, e passagens para os que não possuem familiares em Votuporanga, objetivando o retorno às cidades de origem. Também foram esclarecidas dúvidas sobre o projeto Votuporanga em Ação 2, uma iniciativa para o resgate da cidadania através da bolsa emergencial de auxílio desemprego, visando geração de renda.

“Vejo o verdadeiro carinho no trabalho realizado pela primeira-dama, que vem somar diariamente em nossas ações. Levar solidariedade aos mais vulneráveis é sem dúvida alguma estender a mão aos muitos que não têm voz. Cada visita que realizamos, sentimos na pele o sofrimento destas pessoas que nos recebem com muita gratidão e sempre com um sorriso no rosto”, disse o secretário Emerson Pereira.

A primeira-dama, Rose Seba, analisa a importância de estar por perto dos que mais necessitam do poder público. “É preciso mostrar que oferecer serviços mínimos para pessoas em situação de rua não significa um incentivo para que elas permaneçam nessas condições, mas sim, que busquem ajuda”.

Além do suporte externo das visitas e abordagens sociais, a Secretaria de Direitos Humanos é uma extensão do projeto Prato Solidário, do Fundo Social, onde diariamente mais de 50 marmitas são oferecidas gratuitamente às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.