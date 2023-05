Cães com sinais de maus tratos são resgatados; tutora é denunciada

A Secretaria do Bem-Estar Animal de São José do Rio Preto, no interior de SP, resgatou quatro cães em situação de maus-tratos, na tarde da última segunda-feira (29), em uma casa no bairro Eldorado, região norte da cidade. Dentre os animais estava um cãozinho caquético, com lesões na pele e dificuldades para se locomover.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a tutora dos animais estava sendo denunciada desde dezembro de 2022. O órgão chegou a visitar a casa nove vezes e determinou que uma providência fosse tomada em relação a saúde dos cães, mas nada foi feito.

O animal em estado grave foi levado para o setor de emergência do Hospital Veterinário da Unirp.

A tutora compareceu espontaneamente na Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como ato de abuso contra animais.