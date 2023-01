Acolhe Acadêmico será realizado até o dia 31, na Cidade Universitária; volta às aulas da graduação será no dia 13 de fevereiro

Para dar início ao ano letivo de 2023, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) promove até o dia 31 deste mês, o Acolhe Acadêmico, uma recepção especial para integrar os professores da Instituição.

O retorno dos alunos começará de forma gradual a partir da próxima segunda (dia 30) para os estudantes do Colégio Unifev, e no dia 13 de fevereiro para os universitários.

No primeiro dia de evento, realizado na segunda (dia 23), os docentes foram recebidos na quadra do Complexo Poliesportivo, na Cidade Universitária, com um coquetel e a apresentação musical da Associação Cultural “Zequinha de Abreu”, que trouxe em seu repertório grandes clássicos da música internacional e nacional.

Além disso, os professores participaram da palestra magna com o Prof. Me. Marcelo Reis Clemente, que falou sobre a fator confiança como base para uma docência extraordinária. “Na área da educação, historicamente, nós já tentamos de tudo: metodologias ativas, salas em formatos linear, mudar o layout das salas, projetos baseados em evidências e competências. E nós percebemos hoje o quanto é importante investirmos em confiança entre os pares, no trabalho que foi feito, no plano de ensino, no plano de aula, na autoconfiança, fazendo o resgate da postura do professor com mediador cognitivo dentro da sala de aula”, disse.

A programação do evento foi idealizada pelo Núcleo de Apoio de Desenvolvimento Docente (NADD) da Unifev e segue até o dia 31 de janeiro com apresentações culturais, palestras e minicursos. “A Instituição pensou em fazer esse planejamento, por meio do Acolhe Acadêmico, repleto de atividades de formação e artísticas, para preparar de forma leve e agradável os nossos docentes para os desafios que terão pela frente ao longo deste ano”, refletiu o coordenador do NADD e pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Anderson Bençal.

“Receber os nossos professores, fazer com que se sintam acolhidos e motivados para o que está por vir é um momento interessantíssimo. Conseguimos reunir e fazer a integração de profissionais que muitas vezes não têm a chance de se encontrarem, trocarem experiências, e isso sempre é algo positivo”, afirmou o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que também destacou em seu discurso as principais tendências educacionais.

“A educação, principalmente nesses últimos anos, tem passado por diversas transformações que impactam diretamente o dia a dia de alunos e docentes. Com a imersão que será proporcionada pelo Acolhe, nós vamos perceber o nosso papel de educador frente aos novos formatos de ensino’, finalizou.